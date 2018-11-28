Win Tickets to see Aziz Ansari LIVE!

AZIZ ANSARI : ROAD TO NOWHERE TOUR
March 20, 2019 at Kingsbury Hall
X96 welcomes The AZIZ ANSARI to The Kingsbury Hall Wednesday, March 20th, 2019! Tickets are on-sale TicketMaster.com.
Radio From Hell has your chance to win yourself a pair of tickets to see actor, comedian AZIZ ANSARI every morning this week on X96!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “AZIZ ANSARI ON 03/20/19”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 11/28/18 – 12/03/18. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2) AZIZ ANSARI ON 03/20/19 TICKETS BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT AND/OR PHONE CALL. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE 3 ATTEMPTS PER KEYWORD. THE 96TH TEXT RECEIVED WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN AS THE WINNER. IF THERE ARE LESS THAN 96 ENTRIES, ONE WINNER WILL BE SELECTED AT RANDOM PER KEYWORD. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $70.00. PRIZE IS PROVIDED BY LIVE NATION ENTERTAINMENT.
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