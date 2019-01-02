Win Tickets to see Ben Folds with The Utah Symphony!

BEN FOLDS WITH THE UTAH SYMPHONY
April 9th, 2019 at Abravanel Hall
X96 welcomes Ben Folds with The Utah Symphony to Abravanel Hall, April 9th, 2019! Tickets go on sale January 10th but X96 has your chance to win tickets before you can buy them! Listen to Corey O’Brien every day for your chance to win!
THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “BEN FOLDS WITH THE UTAH SYMPHONY”– TEXT2WIN” CONTEST. CONTEST DATES: 01/02/19 – 01/08/19. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (2 BEN FOLDS WITH THE UTAH SYMPHONY TICKETS BY TEXTING A KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. PARTICIPANTS HAVE AN UNLIMITED ATTEMPTS PER KEYWORD. (5) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (5) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. WINNERS MAY CLAIM THEIR PRIZE AT THE BROADWAY MEDIA OFFICES (50 WEST 300 SOUTH 2ND FLOOR IN SALT LAKE CITY, UTAH) MONDAY THROUGH FRIDAY, 9:00AM TO 5:00PM. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $60.00. PRIZE IS PROVIDED BY LOVE COMMUNICATIONS.
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