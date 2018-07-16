SLC PUNX! Rancid, Strung Out, and The Clash! You should have listened.

Here’s this week’s playlist! Catch SLCPUNX every Sunday night at 10!
BAD RELIGION – INFECTED
THE OFFSPRING – LIVING IN CHAOS
RANCID – ST. MARY
GOLDFINGER – CARLITA
STREETLIGHT MANIFESTO – HELL
STRUNG OUT – ROTTIN’ APPLE
BOUNCING SOULS – ARGYLE
THE DICKIES – WATERSLIDE
RAMONES – PET SEMATARY
VOODOO GLOW SKULLS – BULLETPROOF
THE INTERRUPTERS – SHE’S KEROSENE
THE CLASH – GUNS OF BRIXTON
SUICIDE MACHINES – WHAT I LIKE ABOUT YOU
THE VANDALS – MARRY ME
GREEN DAY – MISERY
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