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SLC PUNX! Rancid, Strung Out, and The Clash! You should have listened.

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Here’s this week’s playlist!  Catch SLCPUNX every Sunday night at 10!

 

BAD RELIGION – INFECTED

THE OFFSPRING – LIVING IN CHAOS

RANCID – ST. MARY

GOLDFINGER – CARLITA

STREETLIGHT MANIFESTO – HELL

STRUNG OUT – ROTTIN’ APPLE

BOUNCING SOULS – ARGYLE

THE DICKIES – WATERSLIDE

RAMONES – PET SEMATARY

VOODOO GLOW SKULLS – BULLETPROOF

THE INTERRUPTERS – SHE’S KEROSENE

THE CLASH – GUNS OF BRIXTON

SUICIDE MACHINES – WHAT I LIKE ABOUT YOU

THE VANDALS – MARRY ME

GREEN DAY – MISERY

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