Bill Frost TV From March 9th, 2026

Top Chef (Season 23, Monday March 9, Bravo/Peacock)
One Piece (Season 2, Tuesday March 10, Netflix)
Fukushima: A Nuclear Nightmare (Documentary, Tuesday March 10, HBO/HBO Max)
Sunny Nights (New Series, Wednesday March 11, Hulu)
Scarpetta (New Series, Wednesday March 11, Prime Video)
Virgin River (Season 7, Thursday March 12, Netflix)
The Secret Lives of Mormon Wives (Season 4, Thursday March 12, Hulu)
Dynasty: The Murdochs (New docuseries, Friday MArch 13, Netflix)
The Madison (New Series, Saturday March 14, Paramount+)
Rooster Fighter (New Series, Satuday March 14, Adult Swim/HBO Max)