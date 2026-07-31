Radio From Hell

Sean Means Movie Reviews from July 31st, 2026

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Opening July 31, 2026

Opening:

• I Want Your Sex • sex-filled art gallery satire • Broadway • 3 stars

Elliot lands a job for Erika Tracy as her sexual muse. Via IMDB

Directed by Gregg Araki

Starring Olivia Wilde, Mason Gooding, Cooper Hoffman

 

• Spider-Man: Brand New Day • Peter Parker’s back • theaters • 3 1/2 stars

A forgotten Peter Parker lives alone as a full-time Spider-Man until mounting pressure triggers a dangerous change and a powerful new enemy emerges. Via IMDB

Directed by Destin Daniel Cretton

Starring Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo

 

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August 7

• One Night Only

• Cookie Queens

• Wild Inside

 

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