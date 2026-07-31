Sean Means Movie Reviews from July 31st, 2026

Opening July 31, 2026
Opening:
• I Want Your Sex • sex-filled art gallery satire • Broadway • 3 stars
Elliot lands a job for Erika Tracy as her sexual muse. Via IMDB
Directed by Gregg Araki
Starring Olivia Wilde, Mason Gooding, Cooper Hoffman
• Spider-Man: Brand New Day • Peter Parker’s back • theaters • 3 1/2 stars
A forgotten Peter Parker lives alone as a full-time Spider-Man until mounting pressure triggers a dangerous change and a powerful new enemy emerges. Via IMDB
Directed by Destin Daniel Cretton
Starring Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo
———
August 7
• One Night Only
• Cookie Queens
• Wild Inside