Sean Means Movie Reviews From November 21st, 2025

Opening November 21, 2025

Rental Family – American in Japan comedy-drama – theaters – 2 1/2 stars

Directed By: Hikari

Starring: Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Shinji Ozeki

 

Wicked: For Good – continuation of “Wizard of Oz” story – theaters – 3 stars

Directed By: Jon M. Chu

Starring: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum

 

Jay Kelly – It’s tough being George Clooney – theaters – 3 1/2 stars

Directed By: Noah Baumbach

Starring: Isla Fisher, Adam Sandler, George Clooney

 

Sentimental Value – Father-daughter Norwegian drama – theaters – 3 1/2 stars

Directed By: Joachim Trier

Starring: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas

——

Next week:

 • Zootopia 2

 • Eternity

 • Wake Up, Dead Man: A Knives Out Mystery.

