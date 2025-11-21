Sean Means Movie Reviews From November 21st, 2025

Opening November 21, 2025
Rental Family – American in Japan comedy-drama – theaters – 2 1/2 stars
Directed By: Hikari
Starring: Brendan Fraser, Paolo Andrea Di Pietro, Shinji Ozeki
Wicked: For Good – continuation of “Wizard of Oz” story – theaters – 3 stars
Directed By: Jon M. Chu
Starring: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum
Jay Kelly – It’s tough being George Clooney – theaters – 3 1/2 stars
Directed By: Noah Baumbach
Starring: Isla Fisher, Adam Sandler, George Clooney
Sentimental Value – Father-daughter Norwegian drama – theaters – 3 1/2 stars
Directed By: Joachim Trier
Starring: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas
——
Next week:
• Zootopia 2
• Eternity
• Wake Up, Dead Man: A Knives Out Mystery.