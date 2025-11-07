Radio From Hell

Sean Means Movie Reviews From November 7th, 2025

Posted on

Opening November 7, 2025

What I saw:

 • Nuremberg – Nazis on trial – theaters – 2 1/2 stars

Directed By: James Vanderbilt

Starring: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon

 

 • Die My Love – Jennifer Lawrence going mad – theaters – 3 1/2 stars

Directed By: Lynne Ramsay

Starring: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek

 

What I didn’t see:

 • Predator: Badlands – A Predator as the good guy?

Directed By: Dan Trachtenberg

Starring: Reuben de Jong, Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi

 

——

Next week:

 • The Running Man

 • Now You See Me Now You Don’t

 • In Your Dreams (Netflix)

author avatar
Radio From Hell
See Full Bio
Related Items:, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you

To Top