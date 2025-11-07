Sean Means Movie Reviews From November 7th, 2025

Opening November 7, 2025
What I saw:
• Nuremberg – Nazis on trial – theaters – 2 1/2 stars
Directed By: James Vanderbilt
Starring: Russell Crowe, Rami Malek, Michael Shannon
• Die My Love – Jennifer Lawrence going mad – theaters – 3 1/2 stars
Directed By: Lynne Ramsay
Starring: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek
What I didn’t see:
• Predator: Badlands – A Predator as the good guy?
Directed By: Dan Trachtenberg
Starring: Reuben de Jong, Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi
Next week:
• The Running Man
• Now You See Me Now You Don’t
• In Your Dreams (Netflix)