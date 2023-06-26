Win Tickets to Andrew McMahon in the Wilderness

X96 WILL BE GIVING AWAY TICKETS TO ANDREW MCMAHON IN THE WILDERNESS THIS 12/13/23. BETWEEN THE DATES OF 6/26-06/30 BETWEEN 6AM-12AM A CODE WILL BE ANNOUNCED TO BE TEXTED TO 33986, OR A LISTENER CALL-IN WILL BE TAKEN AT 877-602-9696. FROM THESE TEXT ENTRIES AND LISTENER CALLS INS UP TO 5 WINNERS WILL BE SELECTED TO RECEIVE 1 PAIR OF TICKETS EACH TO THE ABOVE SHOW. PRIZE VALUE $70 AND PROVIDED BY LIVE NATION. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY AND MAY RECEIVE UP TO 2 MESSAGES PER REQUEST. THESE RULES ARE IN ADDITION TO BROADWAY MEDIA’S CONTEST RULES.