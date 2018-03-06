SLC PUNX! Jon Smith locked the door, and did a second hour of punk! Here’s what he played this week!

BAD RELIGION – INFECTED
THE VANDALS – MY GIRLFRIEND’S DEAD
RANCID – 1998
THE AQUABATS – IDIOT BOX
JOY DIVISION – DIGITAL
SWINGIN’ UTTERS – NOWHERE FAST
AUTHORITY ZERO – ONE MORE MINUTE
FRANK TURNER – PHOTOSYNTHESIS
AFI – I WANNA GET A MOHAWK
DESCENDENTS – ‘MERICAN
STREETLIGHT MANIFESTO – HELL
THE INTERRUPTERS – FAMILY
SONIC BOOM SIX – THE ROAD TO HELL IS PAVED WITH GOOD INTENTIONS
SUICIDE MACHINES – WHAT I LIKE ABOUT YOU
THE OFFSPRING – BEHEADED
TEN FOOT POLE – A.D.D.
GBH -HA HA
FLOGGING MOLLY – DRUNKEN LULLEBIES
At this point Jon locked the door, and went on a second PUNK tirade!
GUTTERMOUTH SECURE HORIZONS
PENNYWISE – BRO HYMN
BLACK FLAG – RISE ABOVE
NOFX – SEPARATION OF CHURCH AND SKATE
CATCH 22 – KEASBEY NIGHTS
AGAINST ALL AUTHORITY – SILENCE IS GOLDEN BUT DUCT TAPE IS SILVER
AGENT ORANGE – BLOODSTAIN
LESS THAN JAKE – THE GREAT AMERICAN SHARPSHOOTER
DEAD KENNEDYS – POLICE TRUCK
MEPHISKAPHELES – GOD BLESS SATAN
FACE TO FACE – DISSCONNECTED
MINOR THREAT – I DONT WANNA HEAR IT
OFFICER DOWN – NO QUARTER
BAD RELIGION – AMERICAN JESUS
OPERATION IVY – UNITY
RANCID – SALVATION
ROCKET FROM THE CRYPT – ON A ROPE
SEX PISTOLS – ANARCHY IN THE UK
At this point Jon fell asleep, and we were able to open the door and move him to the couch in the lobby. Sleep well lil’ trooper.
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