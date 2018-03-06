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SLC PUNX! Jon Smith locked the door, and did a second hour of punk! Here’s what he played this week!

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BAD RELIGION – INFECTED

THE VANDALS – MY GIRLFRIEND’S DEAD

RANCID – 1998

THE AQUABATS – IDIOT BOX

JOY DIVISION – DIGITAL

SWINGIN’ UTTERS – NOWHERE FAST

AUTHORITY ZERO – ONE MORE MINUTE

FRANK TURNER – PHOTOSYNTHESIS

AFI – I WANNA GET A MOHAWK

DESCENDENTS – ‘MERICAN

STREETLIGHT MANIFESTO – HELL

THE INTERRUPTERS – FAMILY

SONIC BOOM SIX – THE ROAD TO HELL IS PAVED WITH GOOD INTENTIONS

SUICIDE MACHINES – WHAT I LIKE ABOUT YOU

THE OFFSPRING – BEHEADED

TEN FOOT POLE – A.D.D.

GBH -HA HA

FLOGGING MOLLY – DRUNKEN LULLEBIES

At this point Jon locked the door, and went on a second PUNK tirade!

GUTTERMOUTH SECURE HORIZONS

PENNYWISE – BRO HYMN

BLACK FLAG – RISE ABOVE

NOFX – SEPARATION OF CHURCH AND SKATE

CATCH 22 – KEASBEY NIGHTS

AGAINST ALL AUTHORITY – SILENCE IS GOLDEN BUT DUCT TAPE IS SILVER

AGENT ORANGE – BLOODSTAIN

LESS THAN JAKE – THE GREAT AMERICAN SHARPSHOOTER

DEAD KENNEDYS – POLICE TRUCK

MEPHISKAPHELES – GOD BLESS SATAN

FACE TO FACE – DISSCONNECTED

MINOR THREAT – I DONT WANNA HEAR IT

OFFICER DOWN – NO QUARTER

BAD RELIGION – AMERICAN JESUS

OPERATION IVY – UNITY

RANCID – SALVATION

ROCKET FROM THE CRYPT – ON A ROPE

SEX PISTOLS – ANARCHY IN THE UK

At this point Jon fell asleep, and we were able to open the door and move him to the couch in the lobby.  Sleep well lil’ trooper.

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