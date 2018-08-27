What Did We Play For SLCPUNX This Week??! Well, I’m Glad You Asked…

And even if you didn’t ask, here you go!
RAMONES – CRETIN HOP
BAD RELIGION – STRANGER THAN FICTION
TOY DOLLS – DIG THAT GROOVE
RANCID – I WANNA RIOT
AQUABATS – SUPERRAD
THE CLASH – THE MAGNIFICENT SEVEN
REEL BIG FISH – TAKE ON ME
SFH – DUMPSTER TO THE GRAVE
NOFX – SEPARATION OF CHURCH AND SKATE
GUTTERMOUTH – BRUCE LEE VS. THE KISS ARMY
LESS THAN JAKE – THE GREAT AMERICAN SHARPSHOOTER
REAL MCKENZIES – CHIP
PENNYWISE – SOCIETY
FLOGGING MOLLY – ANOTHER BAG OF BRICKS
FRANK TURNER – PHOTOSYNTHESIS
SCREACHING WEASEL – MY RIGHT
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