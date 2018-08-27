Life

What Did We Play For SLCPUNX This Week??! Well, I’m Glad You Asked…

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And even if you didn’t ask, here you go!

 

RAMONES – CRETIN HOP

BAD RELIGION – STRANGER THAN FICTION

TOY DOLLS – DIG THAT GROOVE

RANCID – I WANNA RIOT

AQUABATS – SUPERRAD

THE CLASH – THE MAGNIFICENT SEVEN

REEL BIG FISH – TAKE ON ME

SFH – DUMPSTER TO THE GRAVE

NOFX – SEPARATION OF CHURCH AND SKATE

GUTTERMOUTH – BRUCE LEE VS. THE KISS ARMY

LESS THAN JAKE – THE GREAT AMERICAN SHARPSHOOTER

REAL MCKENZIES – CHIP

PENNYWISE – SOCIETY

FLOGGING MOLLY – ANOTHER BAG OF BRICKS

FRANK TURNER – PHOTOSYNTHESIS

SCREACHING WEASEL – MY RIGHT

 

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