BLUE OCTOBER: LIVE STREAM CONCERT
JULY 25TH at Your Home!
X96 are stoked to announce Blue October is doing a LIVE CONCERT Online on July 25th! That’s right you will be able to go to an ACTUAL concert from your living room! Listen at 8a, 2p, &5p all week long for your chance to win a Live Streaming Concert Pass!
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THESE ARE THE SPECIFIC CONTEST RULES FOR “WIN TICKETS TO BLUE OCTOBER’S LIVE STREAM CONCERT!” TEXT2WIN CONTEST. CONTEST DATES: 07/06/20 – 07/10/20. PARTICIPANTS MAY ENTER TO WIN (1) PASS TO THE LIVE STREAM CONCERT WITH BLUE OCTOBER BY TEXTING A RANDOM KEYWORD TO 33986 WHEN SOLICITED ON-AIR AT 8AM, 2PM, & 5PM. WINNERS WILL BE NOTIFIED BY TEXT. MESSAGE AND DATA RATES MAY APPLY. (15) WINNERS WITH THE CORRECT KEYWORD WILL BE CHOSEN. TEXT WINNERS WILL BE REQUIRED TO REPLY WITHIN 30 MINUTES WITH THEIR FULL NAME, DATE OF BIRTH, EMAIL ADDRESS, AND MAILING ADDRESS IN ORDER TO CLAIM THEIR PRIZE. FAILURE TO REPLY PROMPTLY MAY DELAY OR PREVENT THE PRIZE FROM BEING CLAIMED BY THE WINNER, AND NO CONSOLATION PRIZE WILL BE AWARDED. A TOTAL OF (30) WINNERS WILL BE COLLECTED VIA TEXT DURING THE PROMOTIONAL DATES. NO CONSOLATION PRIZES WILL BE GIVEN IF THE PRIZE IS NOT PICKED UP WITHIN THE TIME FRAME OF THE EVENT OR WITHIN 30 DAYS OF WINNING. PRIZE WILL BE EMAILED TO WINNERS IN ORDER TO ACCESS THE LIVE STREAM CONCERT. APPLE AND GOOGLE ARE NOT SPONSORS OR ARE IN ANY WAY AFFILIATED WITH ANY BROADWAY MEDIA CONTESTS OR SWEEPSTAKES. PRIZE IS ONLY VALID DURING THE DATES OF THE EVENT. PRIZE IS VALUED AT APPROXIMATELY $100.00. PRIZES ARE PROVIDED BY BLUE OCTOBER.
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