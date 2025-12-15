Bill Frost TV From December 15th, 2025

My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman (Season 6, Tuesday Dec. 16, Netflix)
Fallout (Season 2, Wednesday Dec. 17, Prime Video)
Counting Crows: Have You Seen Me Lately? (Documentary, Thursday Dec. 18, HBO/HBO Max)
Emily In Paris (Season 5, Thursday Dec. 18, Netflix)
Adult Swim’s The Elephant (Special, Friday Dec. 19, Adult Swim/HBO Max)
Breakdown: 1975 (Documentary, Friday Dec. 19, Netflix)
Kumail Nanjiani: Night Thoughts (Standup Special, Friday Dec. 19, Hulu)
A Pickleball Christmas (Sunday Dec. 20, Lifetime)