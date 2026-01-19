Bill Frost TV From January 19th, 2026

Star Search (Series Reboot, Tuesday Jan. 20, Netflix)
Just a Dash (Season 3, Tuesday Jan. 20, Netflix)
Handsome Devil: The Charming Killer (New Doucuseries, Tuesday Jan. 20, Paramount+)
The Beauty (New Series, Wednesday Jan. 21, FX/Hulu)
Steal (New Series, Wednesday Jan. 21, Prime Video)
Free Bert (New Series, Thursday Jan. 22, Netflix)
Canada Shore (New Series, Thursday Jan. 22, Paramount+)
Mel Brooks: The 99-Year-Old Man! (Docuseries, Thursday Jan. 22, HBO/HBO Max)
Skyscraper Live (Special, Friday Jan. 23, Netflix)
Memory of a Killer (New Series, Sunday Jan. 25, Fox/Hulu)