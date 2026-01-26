Bill Frost TV From January 26th, 2026

Radio From Hell

Wild Cards (Season 3, Monday Jan. 26, The CW)

History’s Deadliest With Ving Rhames (New Series, Monday Jan. 26, History)

Wonder Man (New Series, Tuesday Jan. 27, Disney+)

33 Photos From the Ghetto (Documentary, Tuesday Jan. 27, HBO/HBO Max)

Shrinking (Season 3, Wednesday Jan. 28, Apple TV)

School Spirits (Season 3, Wednesday Jan. 28, Paramount+)

The Wrecking Crew (Movie, Wednesday Jan. 28, Prime Video)

Bridgerton (Season 4, Thursday Jan. 29, Netflix)

If I Had Legs I’d Kick You (Movie, Friday Jan. 30, HBO Max)

Muzzle: City of Wolves (Movie, Friday Jan. 30. Shudder)

Terri Joe: Missionary in Miami (Movie, Friday Jan. 30, Tubi)

Grizzly Night (Movie, Friday Jan. 30, VOD Rent/Buy)

Vanished (New Series, Sunday Feb. 1, MGM+)

Old Guy (Movie, Sunday Feb. 1, Paramount+)

