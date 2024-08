!!!MORE D23 NEWS!!!

Kraven the Hunter new trailer

-Robert Downey Jr. back for Disney rides

-Star Wars Smuggler Run Ride

-Disney Villains Land

-Monster’s Inc Ride

-Disneyland Paris Log Flume

-Avatar Ride

-Cars Ride in Frontier Land

-Dinoland going away in Orlando in Animal Kingdom

-Encanto Ride

-Coco Ride in Disneyland

-Great Moments with Walt Disney

