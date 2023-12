Opening December 1, 2023

The Shift • science-fiction biblical allegory • theaters • 2 1/2 stars

Director: Brock Heasley

Stars: Neal McDonough, Kristoffer Polaha, Sean Astin

Renaissance: A Film by Beyoncé • Beyoncé concert documentary • theaters • 3 1/2 stars

Director: Beyoncé

Stars: Beyoncé, Kelly Rowland, LeToya Luckett

Next week:

• The Boy and the Heron

• Eileen

• Maestro

• The Oath