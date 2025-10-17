Sean Means Movie Reviews From October 17th, 2025

Radio From Hell

Opening October 17, 2025

What I saw:

Good Fortune • Class-division comedy – Theaters – 2 1/2 stars

Directed By: Aziz Ansari

Starring: Keanu Reeves, Blanca Araceli, Aziz Ansari

 

Truth & Treason • LDS-themed World War II drama – Theaters – 3 stars

Directed By: Matt Whitaker

Starring: Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay

 

After the Hunt • College politics drama – theaters – 3 1/2 stars

Directed By: Luca Guadagnino

Starring: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield

——

Next week:

 • Frankenstein

 • Springsteen: Deliver Me From Nowhere

 • Regretting You

