Sean Means Movie Reviews From October 17th, 2025

Opening October 17, 2025
What I saw:
Good Fortune • Class-division comedy – Theaters – 2 1/2 stars
Directed By: Aziz Ansari
Starring: Keanu Reeves, Blanca Araceli, Aziz Ansari
Truth & Treason • LDS-themed World War II drama – Theaters – 3 stars
Directed By: Matt Whitaker
Starring: Ewan Horrocks, Rupert Evans, Ferdinand McKay
After the Hunt • College politics drama – theaters – 3 1/2 stars
Directed By: Luca Guadagnino
Starring: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield
——
Next week:
• Frankenstein
• Springsteen: Deliver Me From Nowhere
• Regretting You