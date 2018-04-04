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JARED LETO OF THIRTY SECONDS TO MARS MARS ACROSS AMERICA – DAY TWO RECAP

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JARED LETO CONTINUES ON TO CLEVELAND AND CHICAGO ON THE MARS ACROSS AMERICA TREK 

 

TODAY ON JARED LETO’S CROSS-COUNTRY MARS ACROSS AMERICA JOURNEY:

  • LETO VISITS THE ROCK AND ROLL HALL OF FAME LINK TO VIDEO
  • LETO HITCHHIKES WITH A TRUCK DRIVER LINK TO STILLS
  • LETO HOLDS LISTENING PARTY FOR FANS AT CHICAGO’S WILLIS TOWER – SKYDECK LINK TO VIDEO

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOAD ALL PHOTOS FROM THE DAY HERE

DOWNLOAD ALL VIDEOS FROM THE DAY HERE

 

TOMORROW, JARED WILL CONTINUE ON TO DALLAS WHERE HE WILL VISIT NASCAR’S TEXAS MOTOR SPEEDWAY.   Will he come to Utah?  Who knows!?

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IG: @30SECONDSTOMARS • @JAREDLETO

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