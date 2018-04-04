JARED LETO OF THIRTY SECONDS TO MARS MARS ACROSS AMERICA – DAY TWO RECAP

JARED LETO CONTINUES ON TO CLEVELAND AND CHICAGO ON THE MARS ACROSS AMERICA TREK
TODAY ON JARED LETO’S CROSS-COUNTRY MARS ACROSS AMERICA JOURNEY:
- LETO VISITS THE ROCK AND ROLL HALL OF FAME LINK TO VIDEO
- LETO HITCHHIKES WITH A TRUCK DRIVER LINK TO STILLS
- LETO HOLDS LISTENING PARTY FOR FANS AT CHICAGO’S WILLIS TOWER – SKYDECK LINK TO VIDEO
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TOMORROW, JARED WILL CONTINUE ON TO DALLAS WHERE HE WILL VISIT NASCAR’S TEXAS MOTOR SPEEDWAY. Will he come to Utah? Who knows!?
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