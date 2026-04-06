Bill Frost TV from April 6th, 2026

Star Wars: Maul–Shadow Lord (New Series, Monday April 6, Disney+)
A Taste For Murder (New Series, Tuesday April 7, BritBox)
The Bride! (Movie, Tuesday April 7, VOD Rent/Buy)
The Boys (Season 5, Wednesday April 8, Prime Video)
The Testaments (New Series, Wednesday April 8, Hulu)
Hacks (Season 5, Thursday April 9, HBO Max)
Big Mistakes (New Series, Thursday April 9, Netflix)
The Miniature Wife (New Series, Thursday April 9, Peacock)
Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair (Series Reboot, Friday April 10, Hulu)
Outcome (Movie, Friday April 10, Apple TV)
Thrash (Movie, Friday April 10, Netflix)
The Audacity (New Series, Sunday April 12, AMC/AMC+)
Euphoria (Season 3, Sunday April 12, HBO/HBO Max)