Bill Frost TV From November 10th, 2025

Bat-Fam (New Series. Monday Nov. 10, Prime Video)

The Paper (Broadcast Premiere, Monday Nov. 10, NBC)

Surviving Mormonism With Heather Gay (New Docuseries, Tuesday Nov. 11, Bravo/Peacock)

Roofman (Movie, Tuesday Nov. 11, VOD Rent/Buy)

Palm Royale (Season 2, Wednesday Nov. 12, Apple TV)

Playdate (Movie, Wednesday Nov. 12, Prime Video)

The Beast In Me (New Series, Thursday Nov. 13, Netflix)

In Your Dreams (Movie, Friday Nov. 14, Netflix)

Nouvelle Vague (Movie, Friday Nov. 14, Netflix)

Landman (Season 2, Sunday Nov. 16, Paramount+)

The American Revolution (New Docuseries, Sunday Nov. 16, PBS)

