Sean Means Movie Reviews From November 25th, 2025

Posted on

Opening November 26, 2025

What I didn’t see:

 • Wake Up, Dead Man – “Knives Out” sequel – theaters; Netflix Dec. 12.

Directed By: Rian Johnson

Starring: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close

 

What I saw:

 • Eternity – Afterlife romantic comedy – theaters – 2 1/2 stars.

Directed By: David Freyne

Starring: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner

 

 • Zootopia 2 – Disney animated animal sequel – theaters – 3 1/2 stars.

Directed By: Jared Bush & Byron Howard

Starring: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan

Next week:

 • Five Nights at Freddys 2

 • Hamnet

 • Merrily We Roll Along

 • Kill Bill: The Whole Bloody Affair

