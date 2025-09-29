Alt. Rock News

Bill Frost T.V. From September 29th, 2025

Chad Powers (New Series, Tuesday Sept. 30, Hulu)

Nightmares of Nature (New Series, Tuesday Sept. 30, Netflix)

On Brand With Jimmy Fallon (New Series, Tuesday Sept. 30, NBC/Peacock)

Spinal Tap II: The End Continues (Movie, Tuesday Sept. 30, VOD Rent/Buy)

The Toxic Avenger (Movie, Tuesday Sept. 30, VOD Rent/Buy)

Downton Abbey: The Grand Finale (Movie, Tuesday Sept. 30, VOD Rent/Buy)

Play Dirty (Movie, Wednesday Oct. 1, Prime Video)

Monster: The Ed Gein Story (New Series, Friday Oct. 3, Netflix)

The Sisters Grimm (New Series, Friday Oct. 3, Apple TV+)

The Lost Bus (Movie, Friday Oct. 3, Apple TV+)

V/H/S/Halloween (Movie, Friday Oct. 3, Shudder)

Steve (Movie, Friday Oct. 3, Netflix)

Tony Shaloub: Breaking Bread (New Series, Sunday Oct. 5, CNN/HBO Max)

Smiling Friends (Season 3, Sunday Oct. 5, Adult Swim/HBO Max)

